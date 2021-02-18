В Петербурге почти 80 тыс. безработных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Число зарегистрированных безработных в Петербурге составляет 79,2 тыс. человек, сообщил директор Центра трудовых ресурсов Санкт-Петербурга Алексей Чистяков.

"На сегодняшний день численность зарегистрированных безработных граждан в Петербурге составляет 79,2 тыс. человек. Ситуация на рынке [труда] Петербурга остается напряженной. При этом общее количество безработных граждан, состоящих на учете, стабилизировалось и постепенно снижается на протяжении нескольких месяцев", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

По словам Чистякова, число незанятых граждан, зарегистрированных в Службе занятости, в расчете на одну вакансию составила в январе этого года 2,23 человека на вакансию, в то время как в январе прошлого года этот показатель был 0,69 человек.

Он также сообщил, что заявленная работодателями города потребность в работниках составила на текущий момент 36,4 тыс. человек, из них 21,1 тыс. - по рабочим профессиям.