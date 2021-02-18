Песков: публикацию о нарушениях по наркотическим делам смогут изучить в МВД и прокуратуре

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы изучат информацию, изложенную в публикации "Медузы" и "Важных историй", о якобы массовых нарушениях по уголовным делам, связанным с наркотиками. Такое мнение высказал в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать эту статью, одним из авторов которой стал журналист Иван Голунов.

Представитель Кремля сказал, что еще не ознакомился с данным материалом, однако заметил, что журналистское расследование доступно для ознакомления также МВД, прокуратуре и другим правоохранительным органам.

"Поэтому все [они] так же будут иметь возможность ознакомиться с материалом и принять решение о необходимости каких-то действий", - сказал Песков.

Авторы публикации утверждают, что они нашли целый ряд якобы "штатных" понятых, которые регулярно свидетельствовали в московских судах по делам, связанным с наркотиками.

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, вскоре все обвинения с него были сняты, а из МВД уволили полицейских, принимавших участие в задержании. Впоследствии было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. По версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения.