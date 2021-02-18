Мишустин считает недопустимым затягивать строительство "Соцгородка" в Псковской области

ПСКОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин указал на недопустимость затягивания сроков строительства "Социального городка" в Пскове, предназначенного для проживания пожилых людей, и пообещал придать импульс завершению проекта, который реализуется с 2013 года.

Во время рабочей поездки в Псков в четверг глава кабмина посетил комплекс малоэтажных домов и объектов инфраструктуры "Социальный городок", который строится в рамках проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

Премьер отметил затянувшиеся сроки реализации проекта: с 2013 года ввод городка в строй постоянно откладывался. "Надо было за эти девять лет в набат посильнее бить, потому что у нас с 2013 года все начало строиться, наши потенциальные жильцы очень долго ждут. Недопустимо, когда все есть - и проект, и отличная идея - так долго этим заниматься. Безалаберно", - сказал Мишустин, пообещав придать импульс завершению строительства.

Глава кабмина также пообщался с представителями общественности и ветеранами. В ходе разговора Мишустин рассказал о работе правительства по развитию системы долговременного ухода за пожилыми россиянами: на три года на эти цели предусмотрено выделение порядка 21 млрд рублей. Кроме того, на встрече премьера попросили посодействовать в организации устойчивой и качественной сотовой связи в районах региона.

Также в рамках поездки Мишустин ознакомился с процессом строительства псковского завода "Титан-Полимер". Предприятие будет производить различные синтетические материалы, в том числе для пищевой и медицинской отраслей. Завод позволит создать более 500 рабочих мест, срок реализации проекта - 2023 год.