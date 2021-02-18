График подачи воды в Симферополе намерены отменить в конце лета

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают отменить ограничения подачи воды населению Симферополя в конце лета - после пополнения запасов водохранилищ. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24" в четверг, комментируя планы украинских властей достроить дамбу, перекрывающую воду в Северо-Крымском канале.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич во время встречи с начальником управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко заявил, что Киев намерен достроить дамбу, которая исключит возможность подачи воды в Крым.

"Сегодня острую фазу [мы преодолели], от "красной черты" мы отошли. Да, мы находимся в режиме экономии, но у нас пребывающих источников больше, чем потребление. Определенный запас мы начинаем формировать. В ближайшее время, я надеюсь, что к концу лета мы выйдем на снятие ограничений по Симферополю", - сказал Константинов.

Он уточнил, что сейчас идут масштабные работы по преодолению дефицита воды в рамках плана правительства РФ. "Реализуется программа, которая поддержана федеральным центром, лично президентом. Например, вопросы, которые в первую очередь - у нас обострилась ситуация в Симферополе - мы закрыли за счет подземных источников", - рассказал Константинов.

Ялта полностью перешла на снабжение из альтернативных источников, добавил спикер парламента Крыма. "Во многих регионах Ялты в поселках ограничений вообще нет. Все водохранилища наполняются в плановом режиме, оттуда забора воды нет вообще. Забор будет осуществляться в летний период", - уточнил Константинов.

Также председатель Госсовета республики рассказал, что планы по опреснению морской воды будут реализованы, однако этот источник будет использоваться только в качестве альтернативного в такие засушливые периоды, каким выдался в Крыму 2020 год.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.