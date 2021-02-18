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Пандемия COVID-19
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Началась третья фаза испытаний вакцины "Спутник лайт"

Как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эта вакцина будет направлена в основном на внешние рынки
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что началась третья фаза исследований однофазной вакцины от коронавируса "Спутник лайт".

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"Важное событие - началась третья фаза испытаний вакцины "Спутник лайт", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". Дмитриев подчеркнул, что данная вакцина будет направлена в основном на внешние рынки, а в России продолжат использовать препарат "Спутник V".

"Преимущество данной вакцины в том, что один укол имеет эффективность больше, чем многие двухкомпонентные вакцины, - указал глава РФПИ. - Поэтому для многих зарубежных стран "Спутник лайт" может быть очень интересным решением".

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что в столице начались международные клинические исследования "Спутника лайт". По его словам, в клинических исследованиях вакцины примут участие 6 тыс. человек, 3 тыс. из них будут из России и еще 3 тыс. - из ОАЭ.

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Собянин, Сергей СеменовичОАЭРоссияПандемия COVID-19
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