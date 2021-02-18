ВОЗ расценила риск распространения Эболы в Гвинее как очень высокий

ЖЕНЕВА, 18 февраля. /ТАСС/. Риск распространения лихорадки Эбола в Гвинее расценивается как "очень высокий", а риск для региона - как "высокий". Об этом заявила в четверг в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По имеющейся у ВОЗ информации, на настоящий момент от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в Гвинее умерли пять человек. "ВОЗ расценивает риск распространения [Эболы] в стране как очень высокий, учитывая неизвестные масштабы, длительность и происхождение вспышки, потенциально большое число контактов, потенциальное распространение на другие части Гвинеи и соседние страны, ограниченные на настоящий момент возможности для реагирования на месте и неизвестный штамм вируса", - пояснили в организации. Кроме того, ситуацию в местной системе здравоохранения осложнили пандемия COVID-19, а также недавние вспышки желтой лихорадки и кори.

Подчеркивается, что "ВОЗ расценивает риск для региона как высокий". Префектура Нзерекоре, где зафиксированы случаи Эболы, граничит со Сьерра-Леоне и Либерией - странами, в которых в прошлом были вспышки этой болезни. "Несмотря на определенные ограничения на перемещение через границу вследствие нынешней пандемии COVID-19, в значительной степени трансграничное движение продолжается и представляет риск распространения БВВЭ", - констатировали в организации.

В этой связи ВОЗ призвала соседние с Гвинеей страны провести подготовительные мероприятия в условиях угрозы распространения Эболы. Вместе с тем, она высказалась против введения ограничений на поездки в Гвинею и торговлю с ней.

Правительство Гвинеи объявило 14 февраля о начале на юго-востоке страны эпидемии лихорадки Эбола. Согласно официальным данным, первый случай БВВЭ был выявлен на территории префектуры Нзерекоре в городе Гуеке у медсестры, которая умерла 28 января. На текущий день зарегистрировано пятеро умерших от БВВЭ. По данным ВОЗ, выявлены 192 контакта зараженных людей со здоровыми.

Гвинея стала одним из эпицентров вспышки вируса Эбола в Западной Африке в 2014-2016 годах. Тогда в этой части Африки умерли 11,3 тыс. человек, заболели более 28 тыс. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация сложилась тогда и в соседних с Гвинеей Либерии и Сьерра-Леоне.