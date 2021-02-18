Госсовет Татарстана поддержал изменения в республиканский закон о митингах

КАЗАНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Парламентарии Госсовета Татарстана приняли в четверг в первом чтении и в целом законопроект о внесении изменений в статью 3 республиканского закона "Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан", передает корр. ТАСС.

"Законопроект разработан в целях приведения республиканского закона в соответствие с изменениями федерального законодательства. 30 декабря 2020 года Государственной Думой Российской Федерации принято два федеральных закона за номером 497 и 541, которыми внесены изменения в федеральный закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", - сказал на заседании Госсовета республики министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

По его словам, согласно указанным изменениям, в уведомлении о проведении публичного мероприятия дополнительно необходимо указывать сведения о формах и методах организации санитарного обслуживания, а также при проведении мероприятия с участием более 500 человек, реквизиты банковского счета организатора, используемого для сбора денежных средств на проведение мероприятия. В федеральном законе также уточняются случаи, когда организатор публичного мероприятия не вправе его проводить, отметил Загидуллин.

"Законопроектом предусматриваются аналогичные изменения в республиканский закон. Таким образом, законопроект направлен на приведение республиканского закона в соответствие с федеральным законодательством", - сказал он.

Как отметил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, данный законопроект ничего не запрещает. Сам закон упорядочивается, повышается ответственность организаторов за проведение мероприятия, уточнил он.