МИД Латвии запретил Владимиру Соловьеву въезд в страну

РИГА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев включен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

"На основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики", - написал глава внешнеполитического ведомства в своем Twitter, отметив, что "для Латвии неприемлемо восхваление нацизма".

В настоящее время в черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян. В него в разное время были включены певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Григорий Лепс, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев. Решение о включении в этот перечень могут принять главы МИД или МВД республики. При этом латвийская сторона, ссылаясь на конфиденциальность, не практикует публикацию черных списков.