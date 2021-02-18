В Сочи в апреле запустят мусоросортировочный комплекс мощностью 200 тыс. тонн в год

КРАСНОДАР, 18 февраля. /ТАСС/. Мусоросортировочный комплекс мощностью 200 тыс. тонн в год начнет работать в Сочи в апреле 2021 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

В Сочи в связи с высокими темпами роста населения возникла проблема обращения с коммунальными отходами. В городе нет полигона для хранения отходов, их вывозят на межмуниципальный полигон в районе города Белореченск. Из-за этого увеличиваются транспортные расходы, что является причиной высокого тарифа на вывоз мусора в городе по сравнению с другими муниципальными образованиями Краснодарского края.

"В 2021 году в Сочи заработает мусоросортировочный комплекс объемом более 200 тыс. тонн в год. Это позволит минимизировать объем отходов, вывозимых на территорию Белореченского полигона", - говорится в сообщении пресс-службы администрации края.

Утонятся, что площадку в четверг посетил губернатор региона Вениамин Кондратьев, инвестор ООО "ВиваТранс" смонтировал сортировочную станцию для разделения отходов на органические и неорганические, ее ;запустят в апреле, в будущем здесь планируют организовать переработку отходов в экологически безопасные изделия.

"Нам нужно сокращать количество мусора, вывозимого на Белореченский полигон. В Сочи необходим собственный мусоросортировочный центр. Если здесь будет сортировка, только 20% отходов будет уезжать в Белореченск", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.