Роспотребнадзор утвердил СанПиН по профилактике инфекционных заболеваний до 2027 года

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова утвердила новые санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней, которые будут действовать до 1 сентября 2027 года. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить санитарные правила и нормы <...> "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", - говорится в документе.

Правила вступят в силу 1 сентября 2021 года и будут действовать до 1 сентября 2027 года. Они устанавливают обязательные требования к комплексу организационных, профилактических, санитарно-эпидемических и лабораторно-диагностических мероприятий для раннего выявления заболеваний, а также порядок учета, хранения и транспортировки патогенных биологических агентов.

Отмечается, что в условиях чрезвычайной ситуации с ухудшением эпидобстановки организацию профилактических мероприятий должны обеспечить органы, осуществляющие федеральный санэпиднадзор. При необходимости могут быть задействованы специализированные противоэпидемические бригады.

Согласно документу, в медицинских организациях должен быть план проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с опасной инфекцией. Кроме того, уточняется, что санитарно-противоэпидемические мероприятия проводятся органами госвласти, исполнительной власти в сфере охраны здоровья, медорганизациями, гражданами, а также индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.