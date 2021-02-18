Госсовет Коми поддержал инициативу о присвоении Воркуте звания "Город трудовой доблести"

СЫКТЫВКАР, 18 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Коми на заседании в четверг большинством голосов поддержали ходатайство о присвоении заполярному городу Воркуте почетного звания "Город трудовой доблести". С инициативой о присвоении такого звания ранее выступили жители, общественные организации, администрация Воркуты, а основания подтвердила Российская академия наук, отметил депутат Магомед Магомедов.

"Учитывая значительный вклад жителей Воркуты в достижение Победы в Великой Отечественной войне, <...> проявивших <...> массовый трудовой героизм и самоотверженность [при обеспечении бесперебойного производства угля], предлагается обратиться к президенту России с ходатайством о присвоении Воркуте почетного звания "Город трудовой доблести", - представил ходатайство Магомедов. Депутаты единогласно поддержали инициативу.

Как отметил парламентарий, опираясь на заключение Российской академии наук, во время Великой Отечественной войны после оккупации фашистскими войсками территории Донецкого угольного бассейна Коми АССР стала крупнейшим центром по добыче и поставке угля для нужд оборонной промышленности страны. Жители Воркуты в сложнейших условиях вечной мерзлоты в сжатые строки построили железную дорогу и шахты, обеспечивали бесперебойную добычу угля, снабжая им промышленные предприятия Москвы, Ленинграда, Череповца, Мурманска, Вологды, Кирова и других городов страны. Всего за годы войны из Воркуты было отправлено промышленности и фронту более 6,5 млн тонн угля. 377 работников комбината "Воркутстрой" были награждены орденами и медалями в 1943 и 1945 годах. Четыре предприятия города в годы войны награждались переходящими Красными Знаменами Государственного Комитета Обороны.

Согласно архивным данным, в результате фашистской оккупации Донбасса были потеряны 60% угольных мощностей страны, поэтому была поставлена задача строительства Северо-Печорской железнодорожной магистрали, ее возводили круглосуточно. Для прокладывания полотна, мостов, линий связи материалы были сняты с других строек страны. 28 декабря 1941 года в Воркуту прибыл первый железнодорожный состав, в тот же день были отправлены вагоны с углем на "большую землю". В первых эшелонах, прибывших в Воркуту и Инту, поступило горное оборудование, снятое с шахт Донбасса.

Всего за годы войны в Коми было добыто 8,6 млн тонн угля, в семь с лишним раза больше, чем за девять довоенных лет. Уголь из Воркуты и Инты отправлялся в 35 городов девяти областей и двух автономных республик, на Северный флот, железные дороги и более 50 предприятий оборонной промышленности. В Ленинград было отправлено более 200 тыс. вагонов с углем, в том числе более 40 эшелонов были поставлены сверх плана, а в добыче участвовали не только горняки, но и служащие, учащиеся, домохозяйки.