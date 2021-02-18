РВИО создаст базу свидетельств о локальных войнах из семейных архивов участников

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) намерено собрать базу личных документов о локальных войнах из семейных архивов их участников. Об этом сообщил в четверг заместитель директора департамента науки и образования РВИО Константин Пахалюк.

"Мы в этом году думаем, и скоро начнем это делать, сбор по локальным войнам материалов личного происхождения из семейных архивов. Это письма, дневники, заметки, воспоминания. <...> Мы будем собирать подобную базу материалов и всех призываем тоже на нее откликнуться", - сказал он на презентации первого выпуска альманаха "Георгиевские чтения. Сборник трудов по военной истории Отечества".

По мнению Пахалюка, сбор может быть начат уже в 2021 году. "Локальные войны, начиная с Кореи и дальше, - у нас было около десятка участников этих войн: на Ближнем Востоке это Йемен, это Мозамбик, это, конечно же, Афганистан, Таджикистан, Приднестровье. <...> Есть серьезнейший объективный недостаток материалов, связанный с секретностью источников по этим конфликтам", - добавил историк. Материалы личного происхождения, подчеркнул он, могут помочь в исследовании конфликтов, доступ к документам о которых затруднен.