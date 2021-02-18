В Москве провели 36 тыс. телемедицинских консультаций для врачей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Эксперты Московского референс-центра лучевой диагностики провели 36 тыс. телемедицинских консультаций для врачей поликлиник и КТ-центров. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Московский референс-центр лучевой диагностики начал работу в прошлом году. Благодаря возможностям единой цифровой платформы здравоохранения врачи-рентгенологи проводят дистанционное описание рентгенологических исследований, а также при помощи телемедицинских технологий консультируют врачей московских поликлиник и амбулаторных КТ-центров. С начала работы референс-центр провел 36 тыс. телемедицинских консультаций для врачей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи референс-центра выполняют первичное описание диагностических изображений или проводят повторное описание, когда нужно еще раз посмотреть область исследования и дать второе мнение. Всего врачи-рентгенологи референс-центра подготовили 380 тыс. заключений по результатам рентгенологических исследований, включая 323 тыс. первичных описаний и 54 тыс. вторых мнений.

Кроме того, врачи-рентгенологи референс-центра используют в повседневной практике технологии компьютерного зрения. Алгоритмы искусственного интеллекта в автоматическом режиме анализируют диагностические изображения и выделяют области возможных патологий. Сегодня технологии компьютерного зрения анализируют изображения компьютерной томографии и рентгенографии с целью поиска патологических изменений в органах грудной клетки, а также анализируют маммографические изображения.

"Система построена таким образом, что первым на описание поступают исследования с высокой вероятностью патологии за счет дифференцированного отображения данных. Это позволяет быстрее помогать пациентам, которым скорее может потребоваться медицинская помощь", - отметила заместитель директора по медицине Центра диагностики и телемедицины Наталья Ледихова.

В материале напоминается, что возможности единой цифровой платформы также позволили завершить объединение диагностических устройств в единую цифровую сеть - Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС ЕМИАС). Благодаря этому рентгенологи могут работать с медицинскими изображениями в режиме телемедицины: исследование выполняется в любой поликлинике, диагностическое изображение автоматически поступает в ЕРИС ЕМИАС, с которым уже работают врачи-рентгенологи, при этом имея доступ к электронной медицинской карте пациента, в которой они могут уточнить клинико-лабораторные данные и анамнез. Протоколы описания и заключение врачей-рентгенологов, а также сами изображения исследования автоматически загружаются в электронную медицинскую карту пациента.