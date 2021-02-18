У жителя Сингапура зафиксировали остановку сердца после получения вакцины Pfizer

СИНГАПУР, 18 февраля. /ТАСС/. Житель Сингапура через несколько часов после получения первой дозы вакцины от коронавируса Pfizer - BioNTech был доставлен в больницу, где у него произошла остановка сердца. Вместе с тем в распространенном в четверг заявлении Минздрава отмечается, что прививка не стала причиной случившегося.

"72-летний мужчина утром 16 февраля получил первую дозу вакцины, а ночью был госпитализирован. Согласно предварительному заключению больницы, признаков того, что остановка сердца произошла из-за вакцинации, не обнаружено", - указывается в сообщении. При этом в ведомстве добавили, что "в анамнезе пациента присутствуют онкологическое заболевание, гипертония и гиперлипидемия".

Кроме того, в Минздраве подчеркнули, что "мужчина был допущен к вакцине после осмотра специалистами".

Вакцинация от коронавируса началась в Сингапуре в конце прошлого года, первыми препарат Pfizer - BioNTech получили медицинские работники, затем члены правительства во главе с премьер-министром Ли Сянь Луном, а также граждане, входящие в группу риска. Вакцинация населения началась с 27 января, как ожидается, большинство жителей смогут сделать прививки к третьему кварталу. Власти также одобрили использования вакцины американской компании Moderna, которая уже прибыла в страну.