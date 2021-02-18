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Власти Москвы отметили спад заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что возвращение детей к очному обучению не повлияло на эпидемиологическую ситуацию

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Спад заболеваемости коронавирусом наблюдается в Москве во всех возрастных группах, включая детей, очное обучение не повлияло на ситуацию. Об этом сообщила в интервью телеканалу "Россия-24" заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы очень рады, что прошел уже месяц, как ребята вернулись к очному обучению. Мы наблюдаем, что это не повлекло ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Во всех возрастных группах, включая детей, мы уже четвертую неделю наблюдаем спад заболеваемости. При этом спад заболеваемости среди детей средних и старших классов в последние четыре недели составляет 27%. Среди младших классов - 11%", - сказала Ракова.

Она добавила, что все ограничения, которые были введены в сентябре, продолжают действовать в полном объеме. Это обязательная термометрия, раздельный вход в школу и столовую. Кроме того, все сотрудники школы должны находиться в масках.

"Мы также рекомендовали ученикам старших классов носить маски, чтобы обезопасить себя и окружающих", - отметила заммэра.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 962 637 случаев заражения, из них 1 950 за последние сутки. Выздоровели 878 655 человек, умерли 14 578.

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