В СЖР заявили, что Латвия продолжает выживать русскоязычную прессу из страны

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Латвия продолжает демонстрировать политику выживания русскоязычных СМИ с территории страны. Такое мнение высказал ТАСС в четверг секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир после объявления телеведущего Владимира Соловьева МИД Латвии персоной нон-грата.

"Мы наблюдаем здесь политику двойных стандартов, политику вырывания отдельных фраз из контекста, использование их в сугубо политических целях, которые с журналистикой не имеют ничего общего. А связаны они с тем, что в странах Прибалтики идет охота на русскоязычную журналистику. Она выражается в закрытии под угрозой уголовного преследования офисов наших российских СМИ, объявлении журналистов персонами нон-грата, штрафах, задержаниях. Это продолжение печальной истории, не имеющей ничего общего со свободой слова в этих странах", - сказал Шафир.

Кроме того, в распространенном заявлении Союз журналистов выразил решительный протест в связи с решением властей Латвии и требует пересмотреть его.

Соловьев был включен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии.

В черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян. В него в разное время были включены певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Григорий Лепс и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев. Решение о включении в этот перечень могут принять главы МИД или МВД республики. При этом латвийская сторона, ссылаясь на конфиденциальность, не практикует публикацию черных списков.