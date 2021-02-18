Музаев заявил, что вопрос об обязательной контрольной по истории должны обсудить эксперты

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Вопрос о введении обязательной контрольной по истории перед ОГЭ или ЕГЭ должно обсудить экспертное сообщество, заявил ТАСС в четверг глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Принятие решения - должна ли она [контрольная по истории] быть обязательной или нет - все-таки не прерогатива Рособрнадзора, это должно обсудить экспертное сообщество, как это повлияет в целом на знание истории. Нам идея с проведением обязательной всероссийской проверочной работы по истории, конечно, импонирует больше, чем проведение экзамена", - сообщил Музаев.

Глава Рособрнадзора пояснил, что контрольная была предложена в ответ на инициативу ввести обязательные ОГЭ или ЕГЭ по истории. Вместе с тем Музаев отметил, что данный вопрос ушел из повестки в первую очередь из-за пандемии.

Как следует из концепции преподавания в школах учебного курса "История России", которая была утверждена решением коллегии Минпросвещения РФ в октябре прошлого года, написание контрольной работы по истории может стать обязательным условием допуска школьников к ОГЭ и ЕГЭ. Так, министерству и Рособрнадзору совместно с Российским историческим обществом и Ассоциацией учителей истории и обществознания следовало выработать план по постепенному внедрению обязательной проверки учебных достижений по истории России у школьников.

В Минпросвещения РФ тогда пояснили, что концепция является рамочным плановым документом, задающим основные направления развития предметной области. В министерстве также заявили, что вводить обязательную контрольную по истории для школьников в текущем учебном году не планируется.