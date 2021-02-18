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Пандемия COVID-19

Ивановские власти смягчили домашний режим для пожилых людей

Пенсионеры теперь могут самостоятельно посещать магазины, аптеки, поликлиники и выходить на прогулку

ТАСС, 18 февраля. Власти Ивановской области смягчили действующий домашний режим для людей старше 65 лет, сообщил журналистам в четверг замдиректора департамента здравоохранения региона Алексей Буянкин.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями в регионе был введен 6 ноября, после этого он несколько раз продлевался.

"Покинуть место проживания пожилым людям можно для непродолжительных прогулок, получения медицинской помощи, выхода в ближайшую аптеку и в магазин за товарами первой необходимости. При этом необходимо соблюдать все меры предосторожности. Пока ситуация остается напряженной, поэтому домашний режим остается, больничные листы для пожилых работающих граждан будут автоматически продлены до 1 марта", - сказал Буянкин.

В Ивановской области зарегистрировано более 29,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 131 случай, что на 30% меньше, чем фиксировалось в начале января. Выздоровели свыше 27 тыс. пациентов, умерли 873. В настоящий момент первый компонент вакцины получили 26,5 тыс. человек, полностью привились 11,3 тыс. граждан.

Теги
РоссияИвановская областьПандемия COVID-19
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