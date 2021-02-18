Захарова назвала чушью обвинение Латвией Соловьева в прославлении нацизма

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Обвинение журналиста Владимира Соловьева со стороны главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса в якобы имевшей место в его эфирах героизации нацизма является чушью. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет Соловьеву на въезд в Латвию.

Она напомнила, что министр иностранных дел Латвии обвинил Соловьева в "прославлении нацизма", и отметила, что, по-видимому, у Ринкевичса нет возможности посмотреть исходный материал, который он комментирует, из-за блокировки в стране телеканалов ВГТРК. "Вот он и придумывает чушь. Иначе бы глава МИД Латвии знал, что настолько ярого антифашиста, как Владимир Соловьев, который посвящает теме борьбы с коричневой чумой значительную часть своего эфирного времени, найти просто сложно", - указала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что в данной ситуации цинизм латвийских властей "превзошел все допустимые границы". Такое поведение Риги требует "другой квалификации, скорее всего правовой", указала она. "Если они взялись за борьбу с нацизмом, то пора перестать попустительствовать прославляющим его гражданам Латвии", - добавила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ также напомнила, что Латвия вместе с рядом других стран в 2020 году не поддержала резолюцию Совбеза ООН о борьбе с героизацией нацизма.

Ранее в четверг Соловьев был включен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии.