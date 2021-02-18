ВОЗ подтвердила, что южноафриканский штамм коронавируса заразнее обычного

ЖЕНЕВА, 18 февраля. /ТАСС/. Штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, является более заразным по сравнению с обычным вариантом. Эту информацию подтвердила в четверг на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

"Данный штамм является более заразным, так же как и британский, - отметила она. - Однако я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социального дистанцирования, распространение инфекции можно взять под контроль".

"По тяжести течения заболевания и случаям госпитализации мы не видим изменений, - добавила ван Керкхове. - В том, что касается эффективности вакцин, то в настоящее время на этот счет проводятся исследования".

В январе ВОЗ заявила, что возникновение новых вариантов коронавируса было ожидаемым, поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей заболевания COVID-19, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.