План ВОЗ по борьбе с COVID-19 в 2021 году требует финансирования в $1,96 млрд

ЖЕНЕВА, 18 февраля. /ТАСС/. Разработанный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) стратегический план борьбы с пандемией в 2021 году требует финансирования в $1,96 млрд, из которых $1,2 млрд предназначены для работы в рамках международного партнерства ACT-Accelerator, ставящего целью расширение доступа к средствам диагностики и лечения. Об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он сообщил, что новый план направлен на решение шести задач. Это, в частности, снижение заболеваемости и смертности, защита уязвимых слоев населения и "ускорение доступа к новым инструментам [борьбы с коронавирусом], включая вакцины, средства диагностики и терапии". "Финансовые потребности для решения этих задач составляют $1,96 млрд, включая $1,2 млрд на нужды компонента ВОЗ в ACT-Accelerator", - сказал Гебрейесус. При этом $643 млн, пояснил он, "пойдут на поддержку нуждающихся в гуманитарной помощи людей, находящихся в уязвимой ситуации и живущих в условиях конфликтов". Глава ВОЗ напомнил, что полное финансирование плана - это "инвестиция в глобальное восстановление", а также в подготовку и предотвращение будущих чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения.

Гендиректор сообщил, что "мир становится все ближе к выполнению обещания, касающегося равного доступа к вакцинам" против коронавируса. Он информировал, что в пятницу, 19 февраля, ВОЗ выступит с заявлением по проблеме равного доступа.

Речь идет о призыве к политическим лидерам "увеличить вклад в механизм COVAX и поделиться с COVAX дозами вакцины, проводя параллельно собственные национальные вакцинации". К производителям вакцин в этом документе обращен призыв "резко нарастить поставки вакцины", а к регулирующим органам в сфере медицины - "ускорить процедуры утверждения вакцин от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 безопасным и эффективным образом". В свою очередь в ВОЗ ожидают, что правительства стран обеспечат бесплатные прививки в лечебных учреждениях, начав вакцинирование с медицинских работников.

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19", было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, эта инициатива представляет собой "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19".

ВОЗ придает большое значение также механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.