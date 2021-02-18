ВОЗ считает крайне маловероятным, что коронавирус был завезен в Китай извне

ЖЕНЕВА, 18 февраля. /ТАСС/. Версия о том, что коронавирус был завезен в Китай с замороженными продуктами питания или их упаковкой из другой страны, является крайне маловероятной. Об этом заявил в четверг на брифинге глава посетившей КНР международной экспертной группы ВОЗ, специалист по зоонозным (передающимся человеку от животных) инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Это очень редкое явление, - отметил он. - В Китае, несмотря на широкомасштабные исследования, были выявлены единицы положительных результатов". "Поэтому идея импорта вируса в Китай через продукты питания или упаковку - это не та идея, на которой мы фокусируемся, - подчеркнул эксперт. - Мы фокусируемся на рынке в Ухане, в частности на торговле замороженным мясом. Это совершенно другая линия трансмиссии. Здесь речь не идет о международной торговле".

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным "резервуаром", в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и приобрел способность заражать людей.