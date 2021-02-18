Город Хайкоу на Хайнане расширил туристическую программу к весне

По ее данным, в период выходных по случаю наступления года Белого быка (длились с 11 по 17 февраля) и общенационального праздника Весны ("Чуньцзе", в этот раз пришелся на 12 февраля) местные власти организовали мероприятия, нацеленные на популяризацию отдыха, связанного с природой. Стимулирующие меры коснулись местных зоопарков, ботанических садов и зон культурного досуга.

Среди объектов, привлекших наибольшее внимание туристов, - выставка цветов "Бугенвиллия", которая будет проходить всю весну, вплоть до 30 мая. Показ посвящен одноименному декоративному растению, произрастающему в странах Латинской Америки, а также в Юго-Восточной Азии, и названному в Европе в честь французского путешественника Луи Антуана де Бугенвиля (1729-1811). Оно имеет долгий период цветения и пользуется большой популярностью в России. На экспозиции в Хайкоу представлено свыше 10 тыс. этих кустарников - богатейшая коллекция, способная привлечь внимание как любителей, так и профессиональных ценителей.

Как отмечают туристические гиды, в текущем сезоне среди гостей Хайнаня пользуется популярностью и парк диких животных, расположенный в южной части административного центра провинции. Как всегда, наибольший интерес у туристов вызвали большие панды, считающиеся одним из символов Китая. В вольерах по соседству с ними разместились слоны, мартышки и большое количество других экзотических обитателей джунглей.

Кроме того, многие отдыхающие в последние дни отправились осмотреть "Угунцы" ("Храм пяти министров") - комплекс старинных зданий, который считается одним из старейших архитектурных сооружений Хайкоу. Он был построен в конце XVI - первой половине XVII века в честь нескольких чиновников, которые внесли большой вклад в развитие Хайнаня.

В период праздников в этой части острова прошли многочисленные акции, посвященные быку - символу плодородия и надежности. По мнению местных обозревателей, 2021 год ознаменуется значительным усилением интернационализации Хайкоу, история которого уходит на десятки столетий в прошлое, благодаря чему был создан большой потенциал для развития международных культурно-гуманитарных связей. Здесь расположены представительства целого ряда крупных международных компаний, входящих в список 500 наиболее конкурентоспособных предприятий мира. В ноябре прошлого года город создал официальный канал по продвижению инвестиционного сотрудничества с РФ и странами, где русский язык активно используется в повседневном общении.