Город Хайкоу на Хайнане за новогодние каникулы принял свыше 1,17 млн туристов

ХАЙКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Административный центр южной китайской провинции Хайнань город Хайкоу за "золотую неделю" выходных по случаю Нового года по лунному календарю принял свыше 1,17 млн туристов, что на 607,87% выше показателя новогодних каникул в 2020 году. Такие данные публикует городская администрация.

С 11 по 17 февраля, указали в администрации, ключевые достопримечательности Хайкоу посетило более 1 млн человек. Общий же доход города от туризма за указанный период увеличился в годовом выражении на 431,94%, до 1,29 млрд юаней (около $200 млн).

Новый год по лунному календарю, или, как его называют в Китае, Чуньцзе (Праздник весны), наступил в ночь с 11 на 12 февраля и продлится до 31 января 2022 года. Его покровителем является Белый металлический бык. "Золотая неделя" выходных по случаю Чуньцзе для китайцев - традиционное время для путешествий как по стране, так и за рубеж, однако в этом году из-за пандемии COVID-19 турпоток упал по всем направлениям на фоне призыва властей не совершать поездки без крайней необходимости.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.