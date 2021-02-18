Нижегородские власти попросили кабмин софинансировать расходы по концессии "Школы 800"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области просит федеральные власти софинансировать проект государственно-частного партнерства "Школа 800" в части возмещения затрат концессионеру. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Образование" в четверг.

"Принимая во внимание, что именно опыт Нижегородской области и "Проекта 800" стал прецедентом для разработки такого проекта (государственно-частного партнерства в сфере образования), мы очень просим рассмотреть вопрос включения в проект правил возможности получения субсидий из федерального бюджета на софинансирование части платы концедента для этих проектов", - сказал Мелик-Гусейнов.

Замгубернатора уточнил, что власти Нижегородской области надеются получить средства по проекту правил, который разработало Минпросвещения, о софинансировании из федерального бюджета обязательств регионов по созданию дополнительных мест в школах. По его словам, правительство региона направило соответствующее письмо в кабмин и Минпросвещения.

Мелик-Гусейнов уточнил, что готовность проекта "Школа 800" составляет 38%, при этом открыть ее планируется в конце лета.

"Школы, которые находятся у нас по периметру объектов, которые будут построены до первого сентября, там упраздняется вторая смена", - добавил замгубернатора Нижегородской области.

Как ранее сообщал ТАСС, строительство "Школы 800" началось 1 июня 2020 года и должно завершиться к сентябрю 2021 года, в год 800-летия Нижнего Новгорода. Она рассчитана на 4 550 мест и будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде и центра допобразования на Бору, которые связаны единой образовательной программой. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между регионом и Первой концессионной компанией "Просвещение". Кредитором выступает Сбербанк.