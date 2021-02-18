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Пандемия COVID-19

СМИ: в Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса

За прошедшие сутки в стране зафиксировано около 10 случаев заражения новой мутацией коронавируса, получившей название B.1.525

ХЕЛЬСИНКИ, 18 февраля. /ТАСС/. Новая мутация коронавируса, получившая название B.1.525, обнаружена в Норвегии. Об этом сообщила в четверг телекомпания NRK.

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За прошедшие сутки в стране зафиксировано около 10 случаев заражения этим штаммом, который до этого нашли у порядка 30 человек в Великобритании и Дании, а также в США.

"Мы пока не знаем о том, является ли он более заразным, но такое может быть", - сказала директор департамента норвежского института здравоохранения Лине Вольд.

По словам медиков, у нового штамма есть сходство с британской и южноафриканской мутациями коронавируса. К настоящему моменту в стране зарегистрировано уже более 700 случаев заражения британским и южноафриканским штаммами.

Вольд отметила, что новую мутацию будут, как и остальные, держать под наблюдением и пока рано говорить, была ли она завезена в страну из-за рубежа. Она добавила, что постоянное выявление новых вариантов коронавируса является естественным, поскольку вирусу в процессе его жизни свойственно мутировать.

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НорвегияПандемия COVID-19
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