Гутерриш приветствовал возвращение США к Парижскому соглашению по климату

ООН, 18 февраля. /ТАСС/. Возвращение США к обязательствам Парижского соглашения по климату будет способствовать глобальным усилиям по защите окружающей среды. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, представляя доклад программы ООН по окружающей среде "Заключить мир с природой".

"Один из ключевых моментов на этом пути [по борьбе с изменениями климата] произойдет завтра, когда США вернутся в Парижское соглашение. Это будет способствовать нашим глобальным усилиям", - сказал он.

Гутерриш также отметил заявление президента США Джо Байдена о намерении снизить до нулевого уровня выбросы углекислого газа в атмосферу к 2025 году. "Это означает, что теперь все страны, на которые приходится две трети выбросов углекислого газа в атмосферу, обещали выйти на нулевой уровень к данному сроку", - добавил он.

Президент США Джо Байден уже через несколько часов после инаугурации 20 января подписал указы, отменяющие несколько резонансных решений, которые были приняты его предшественником Дональдом Трампом. В частности, США вернулись во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату. Согласно предусмотренной договором процедуре, США возобновляют выполнение обязательств через 30 дней после объявления о возвращении к соглашению, то есть с 19 февраля.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года. Документ провозгласил целью не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса (в настоящее время средняя температура на 0,75 градуса выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 годах). По данным ООН на октябрь 2020 года, его ратифицировали 189 стран, включая Россию.