Из Конституции Карелии исключили статью о депутатской неприкосновенности

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Карелии в четверг проголосовало за блок поправок в Конституцию республики. В результате принятого решения из основного закона региона исключена статья 36 о депутатской неприкосновенности, сообщили в пресс-службе заксобрания.

"По инициативе спикера карельского парламента Элиссана Шандаловича из Конституции исключена статья о неприкосновенности депутатов Законодательного собрания Республики Карелия", - говорится в сообщении.

Как отметил автор поправки Элиссан Шандалович, депутаты наделены широкими полномочиями для исполнения своих задач. "И если встает такой вопрос, как привлечение депутата к уголовной или административной ответственности, то он должен отвечать в соответствии с законом", - приводит пресс-службе слова председателя заксобрания республики.

Изменения в Конституции Карелии потребовались после внесения поправок в Конституции РФ в 2020 году. Республиканские парламентарии приняли блок, корректирующий нормы госустройства и местного самоуправления. Так, закреплены права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами России. Депутаты также поддержали поправку о единстве системы публичной власти, состоящей из местного самоуправления и органов власти республиканского уровня.

Весной рабочая группа, в которую помимо депутатов вошли также сенаторы, общественные деятели и другие эксперты, рассмотрит еще два блока поправок. Они будут касаться регулирования вопросов социальных гарантий, здравоохранения, молодежи, образования, культуры и экологии.