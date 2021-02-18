Минтруд: снижение прожиточного минимума в IV кв. доказало важность смены методики расчета

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Размер прожиточного минимума в IV квартале 2020 года снизился до 11 329 руб., что в очередной раз подтверждает недостаток прежней методики расчета, которая допускала уменьшение показателя из-за сезонного снижения цен на ряд продовольственных товаров. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минтруда.

Согласно данным министерства, за IV квартал прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 12 273 руб., для пенсионеров - 9 348 руб., а для детей - 11 140 руб.

"Снижение размера прожиточного минимума в IV квартале в очередной раз подтвердило недостатки прежней методики расчета. Прожиточный минимум за IV квартал 2020 года составил 11 329 рублей. По сравнению с III кварталом 2020 года отмечалось традиционное сезонное снижение. Прожиточный минимум IV квартала стал последним, рассчитанным по прежней методике на основе стоимости потребительской корзины", - сообщили в Минтруде. В III квартале прожиточный минимум составил 11 606 руб.

В пресс-службе напомнили, что прежняя методика допускала в течение года уменьшение прожиточного минимума вследствие сезонного снижения цен на ряд продовольственных товаров. "Это стало одной из причин перехода на новую методику расчета прожиточного минимума от величины среднедушевого медианного дохода", - добавили в пресс-службе.

"В целом за 2020 год, по оценкам, прожиточный минимум на душу населения составит 11 312 рублей, для трудоспособного населения составит 12 235 рублей, для пенсионеров - 9 308 рублей, а для детей - 11 216 рублей", - добавили в министерстве.

С учетом принятого решения по переходу на новую модель расчета показатель за IV квартал не оказывает влияния на предоставление мер соцподдержки.

Изменение методики

Президент России Владимир Путин 29 декабря 2020 года подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. С 2021 года МРОТ и прожиточный минимум рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина граждан имеет больше этой величины, половина - меньше).

Как отмечают в Минтруде, такая методика расчета более точно отражает принятые стандарты потребления. При этом законом предусмотрена норма, что при такой методике прожиточный минимум в сторону уменьшения пересматриваться не может.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи, как социальный контракт, ежемесячное пособие на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до трех лет в рамках нацпроекта "Демография", выплаты на детей от трех до семи лет, а также многие региональные меры поддержки.