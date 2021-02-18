Патриархия окажет материальную помощь московским клирикам, нуждающимся из-за пандемии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Семьи московских священников, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации из-за пандемии, получат в 2021 году материальную помощь от Московской патриархии по благословлению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла принимаются дополнительные меры, направленные на поддержку нуждающихся московских священнослужителей и их семей, оказавшихся в трудном финансовом положении из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Святейший патриарх Кирилл благословил Попечительскую комиссию, действующую при Епархиальном совете г. Москвы, осуществить в 2021 году выплату материальной помощи нуждающимся священнослужителям и церковнослужителям Московской городской епархии, в том числе на детей дошкольного возраста, за счет средств Московской патриархии", - сообщает в четверг сайт Русской православной церкви (РПЦ).

В мае прошлого года патриарх призвал состоятельных прихожан поддержать нуждающихся священников. Впоследствии средства, собранные прихожанами, были направлены на выплату священнослужителям Москвы жалования за два месяца. Правовое управление Московской патриархии также заявляло о необходимости для руководителей религиозных организаций РПЦ прикладывать максимальные усилия для сохранения штата сотрудников во время действия мер по предотвращению распространения коронавируса, в том числе оформляя им неоплачиваемые отпуска и переводя на неполный рабочий день с уменьшением заработной платы.