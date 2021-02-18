В Кремле рассказали, как россияне оценивают состояние межнациональных отношений в РФ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Доля граждан России, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в стране, превысила 81%. Об этом заявил в четверг заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов на первом в текущем году заседании президиума Совета по межнациональным отношениям.

Он отметил, что сложившаяся из-за пандемии ситуация "не могла не сказаться на социальном самочувствии граждан". "Однако наш ключевой показатель государственной национальной политики - доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, - показал положительную динамику и поднялся до 81,1%", - сказал замглавы администрации Кремля.

Магомедов при этом обратил внимание и на то, что "почти каждый пятый опрошенный в среднем по стране с различной степенью уверенности полагает, что в населенном пункте его проживания возможны серьезные конфликты на национальной почве", а "в некоторых регионах этот показатель еще выше". Замглавы Администрации президента сообщил, что подробный анализ ситуации на местах будет проведен в ходе ежегодных окружных семинаров-совещаний с участием представителей регионов, и попросил Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) "включиться в эту работу, в том числе задействовав данные государственной информационной системы мониторинга".

По словам Магомедова, Россия в период пандемии "продемонстрировала всему миру свое научное и моральное лидерство, которое проявилось прежде всего в заботе о людях, несмотря на колоссальные экономические трудности и международное давление". Он также отметил, что принятые в 2020 году поправки к Конституции РФ "закрепили позитивные тренды современной государственной национальной политики, ориентированной на укрепление единства многонационального народа России, обеспечение межнационального согласия, сохранение этнокультурного и языкового многообразия страны". Замглавы Администрации президента подчеркнул, что закрепление этих конституционных норм в федеральном законодательстве нуждается в экспертном сопровождении Совета по межнациональным отношениям.

Важнейшей задачей совета на текущий год Магомедов назвал также формирование нового межведомственного плана реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период с 2022 по 2025 год. В ходе заседания совета в четверг был заслушан доклад по итогам реализации государственной национальной политики в 2020 году и основным задачам на текущий год.

В октябре 2019 года Магомедов сообщал, что доля россиян, позитивно оценивающих отношения между народами страны, на тот момент составляла почти 80%, а пятью годами ранее данный показатель был на уровне около 53%.