Школа молодого продюсера впервые пройдет в рамках фестиваля искусств Башмета

СОЧИ, 18 февраля. /ТАСС/. Школа молодого продюсера впервые пройдет в рамках XIV Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи. Программа будет длиться два дня, в качестве спикеров заявлены эксперты из Бельгии, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также из России, сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета в четверг.

"Помимо Музыкальной академии, свое развитие в рамках Фестиваля искусств получит лаборатория видео-арта и школа молодых журналистов, пишущих о культуре, а также впервые состоится школа молодого продюсера", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, программа рассчитана на два дня. 20 февраля с участниками школы встретятся генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Гринченко, пианистка, президент Сербской фестивальной ассоциации Йованка Вишекруна-Янкович, а также композитор Патрик де Клерк из Бельгии. На следующий день для участников выступит и ответит на вопросы театральный режиссер Харис Пашович из Боснии и Герцеговины. Участники смогут задать свои вопросы экспертам и пообщаться на тему искусства.

Школа молодого продюсера - совместный проект с Европейской ассоциацией фестивалей, отметили в пресс-службе. Кроме того, запланирована серия лекций Лектория фестиваля и Международная конференция директоров учреждений культуры России, Европы и Азии.

О фестивале

Зимний Фестиваль искусств пройдет с 18 по 28 февраля в Сочи, он состоится уже в 14 раз. В этом году зрителям представят девять премьер. На гала-концерте открытия 19 февраля впервые прозвучат сочинения Габриэллы Ортиз, Валерия Воронова, Чжии Ванга и Гарета Маклернона в исполнении камерного ансамбля "Солисты Москвы", Всероссийского юношеского симфонического оркестра, а также сопрано Аиды Гарифуллиной и скрипача Вадима Репина.

Спектакль "Не покидай свою планету" с Константином Хабенским уже в пятый раз подряд откроет фестиваль. ТАСС выступает официальным информационным агентством мероприятия.