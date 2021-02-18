В РПЦ оценили работу с новым патриархом Сербским и его неприятие раскола на Украине

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) обладает положительным опытом сотрудничества с митрополитом Загребско-Люблянским Порфирием (Перичем), который в четверг был избран патриархом Сербским. Об этом сообщил ТАСС в четверг зампредседателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, отметив неприятие митрополитом Порфирием украинского раскола.

"У нас есть опыт практического сотрудничества с митрополитом Порфирием в бытность его епархиальным архиереем, и опыт этот всецело положительный. Также отмечаем присущую новоизбранному предстоятелю твердую приверженность каноническому церковному строю и неприятие расколов, в том числе имеющих место на Украине", - сказал он.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) уже поздравили митрополита Порфирия с избранием на патриарший престол, добавил протоиерей.

Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) избрал митрополита Порфирия патриархом Сербским на заседании, прошедшем 18 февраля в храме святого Саввы в Белграде. В выборах 46-го патриарха СПЦ участвовали 36 епископов и митрополитов.