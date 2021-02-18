Генсек ООН причислил резкое похолодание в США к последствиям изменения климата

ООН, 18 февраля. /ТАСС/. Резкие похолодания, подобные тому, которое имеет место в текущем месяце в США, являются следствием изменения климата на планете. Уверенность в этом выразил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Его попросили прокомментировать значительное снижение температуры в ряде американских штатов и ответить на утверждения, согласно которым происходящее якобы доказывает, что глобального потепления не происходит. "Очевидно, что в среднем в мире имеет место глобальное потепление", - подчеркнул административный глава всемирной организации. Как он пояснил, одним из проявлений этого является то, что колебания климата "становятся более резкими".

По словам генсека ООН, это, в частности, касается ураганов, аномальной жары и холодов. "В среднем температура растет, она растет слишком быстро", - добавил он, подчеркнув, что одновременно с этим значительно более обильными могут быть снегопады. "Все это по большей части является результатом изменения климата", - отметил Гутерриш.

По мнению генсека, утверждения о том, что резкое похолодание якобы опровергает глобальное потепление, свидетельствуют "о полном отсутствии научных знаний, полном невежестве". Как подчеркнул Гутерриш, "все резкие колебания, даже если они в некоторых случаях в сторону снижения температуры", являются результатом "глобального нарушения равновесия, вызванного изменением климата".

Гутерриш выразил надежду на то, что текущий год станет переломным с точки зрения предпринимаемых в мире усилий по противодействию изменению климата. "Мы еще не опоздали", - отметил генсек ООН, подчеркнув, что необходимы решительные шаги по сокращению вредных выбросов. "С каждым годом все больше опасность того, что изменения станут необратимыми", - добавил он.

Согласно последним данным, из-за снегопадов 500 тыс. жителей Техаса остаются без электроснабжения. На значительной части территории штата сохраняются аномальные для этих мест холода.