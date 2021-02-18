Минцифры планирует создать единый механизм записи детей в школы и детские сады

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ планирует создать единый механизм записи в школы, детские сады и учреждения дополнительного образования, сообщили в четверг в пресс-службе правительства Кировской области после заседания комиссии Госсовета по направлению "Образование", руководителем которой является губернатор региона Игорь Васильев.

"Участники встречи отметили, что цифровые технологии играют все большую роль в жизни общества. Так, в настоящий момент Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации прорабатывает вопрос создания нового единого механизма записи в школы, детские сады и учреждения дополнительного образования", - говорится в сообщении.

Также обсужден вопрос развития инфраструктуры системы образования. "За последние десять лет численность школьников начала расти. Неотложным становится вопрос увеличения в ближайшие два-три года масштабов принимаемых мер по вводу новых школьных мест, капитальному ремонту и реконструкции существующих зданий. Одним из приоритетных может стать вопрос государственно-частного партнерства в сфере создания новых объектов инфраструктуры в части школьного образования", - цитирует пресс-служба Васильева.

Участники комиссии представили региональные практики в сфере образования. Кировская область презентовала работу по созданию культурно-спортивных центров на базе общеобразовательных организаций. "Кировская область представила одно из направлений, по которому мы работали, - это возможность создания культурно-спортивных образовательных центров в малых городах. Также [обсудили] возможность использования средств, которые мы возвращаем по реструктуризированным кредитам, на создание объектов в том числе образовательной инфраструктуры", - сказал Васильев.