Попова: распространение коронавируса в России удается сдерживать

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Распространение коронавирусной инфекции в России удается сдерживать, но риск столкнуться с вирусом еще достаточно велик. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Общими усилиями нам удается сдерживать распространение, и все ежедневные цифры регистрации [новых случаев заражения] снижаются. 12 тыс. в сутки - это большое количество <...>, а мы знаем еще и бессимптомные случаи, и значит, это количество еще больше. Это говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока сегодня", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова также напомнила, что респираторные инфекции активизируются в середине января, феврале и марте. "Сейчас нельзя сказать, что все прошло, и мы отпускаем ситуацию. Это не так. Сегодня риски еще достаточно велики", - отметила она.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что иммунная система к весне становится слабее, чем осенью, и тяжелее прочих переносят болезни те, кто заболел в начале и в конце эпидемического сезона. "Вот сейчас главное - не попасть в число тех, кто заболевает на излете эпидситуации", - заключила она.