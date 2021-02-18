Число многодетных семей в Тверской области в 2020 году увеличилось до 13,2 тыс.

ТАСС, 18 февраля. Число многодетных семей в 2020 году в Тверской области по сравнению с 2019 годом увеличилось более чем на 1 тыс. и превысило 13,2 тыс. Улучшение демографических показателей связано, в том числе, с предоставлением различных мер поддержки, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"За прошедший год в Тверской области более чем на 1000 увеличилось количество больших семей. На 1 января 2021 года в Верхневолжье проживает 13 281 многодетная семья, в которых воспитывают 43 865 детей. Год назад в регионе было 12 237 семей с 40 376 детьми. Количество многодетных семей выросло в основном за счет рождения третьих детей. Сейчас семей с тремя детьми в регионе 10 494, год назад их было 9 694", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Тверской области ежегодно вводятся новые меры поддержки многодетных семей, в том числе в рамках национального проекта "Демография". Так, с 2020 года по инициативе губернатора Игоря Рудени многодетные семьи начали получать субсидии на покупку автомобиля, при этом их освободили от уплаты транспортного налога, учеников младших классов за счет бюджета обеспечивают школьной формой. "Нашим слоганом должны быть слова "Большая семья - тверская традиция". Семья - это основная ячейка общества, институт воспитания детей. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, бережное отношение к истории Отечества", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Ранее сообщалось, что власти Тверской области в 2020 году в качестве мер поддержки многодетных семей ввели выплаты в 300 и 500 тыс. рублей для погашения ипотечных кредитов при рождении второго и третьего ребенка. Также в 2020 году 25 многодетных семей региона переехали в новые квартиры.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.