Попова: выявленные за рубежом мутации коронавируса в России сейчас не распространяются

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Мутации коронавируса, которые были выявлены за рубежом, в России сейчас не распространяются, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас нет своих наблюдений, потому что у нас распространения британского штамма практически нет. Мы очень плотно за этим следим", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

По ее словам, пока зафиксированы единичные случаи, что говорит о том, что "распространения иных [выявленных за рубежом] штаммов в РФ на сегодняшний день нет". "Щит в стране работает", - подчеркнула Попова.

Британский штамм коронавируса был выявлен в сентябре 2020 года, но привлек внимание экспертов только в декабре из-за своего широкого распространения в Соединенном Королевстве. В конце декабря стало известно о выявлении новых штаммов в Бразилии и ЮАР. Южноафриканский вариант вызвал в стране новую вспышку инфекции, пик которой пришелся на середину января. По данным некоторых исследований, существующие вакцины могут быть менее эффективными против этого штамма.