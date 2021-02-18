{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Захарова: в США понимают важность сотрудничества с РФ в области вакцин от коронавируса

Официальный представитель МИД РФ не согласилась с тезисом, что в США высказываются исключительно отрицательно в отношении российской вакцины

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки понимают целесообразность сотрудничества с Россией по вопросу вакцин от коронавируса. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью журналисту Антону Красовскому на Youtube-канале "Антонимы".

На эту тему
Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

"Например, новый госсекретарь США [Энтони Блинкен] говорил по-другому", - сказала она, не согласившись с тезисом, что в США высказываются исключительно отрицательно в отношении российской вакцины. "Они готовы к обсуждению этой темы. Не надо считать, что американцы не понимают, что на этом направлении нужно и важно с нами работать. Они очень хорошо это понимают", - сказал он.

4 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США провели первый телефонный разговор после вступления Блинкена в должность. С российской стороны была выражена готовность к конструктивному диалогу по широкому спектру тем.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Смоленской области продлили режим самоизоляции для пожилых
Он будет действовать до 4 марта
Читать полностью