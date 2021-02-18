В Смоленской области продлили режим самоизоляции для пожилых

ТАСС, 18 февраля. Губернатор Смоленской области Алексей Островский продлил до 4 марта режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет, на этот период им продлили выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации Смоленской области.

"Срок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным жителям Смоленской области от 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции и не привлекаемым работодателем к очному выполнению обязанностей, продляется на период с 19 февраля до 4 марта включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, Островский такие изменения внес в Указ главы региона "О введении режима повышенной готовности", который в четверг опубликован на официальном сайте правовой информации.

В Смоленской области с начала пандемии выявлено 25 284 случая коронавируса, из них 22 672 человека выздоровели, 551 пациент умер.