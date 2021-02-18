Пострадавшему от избиений в колонии Ярославля выплатят компенсацию

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Пострадавший от избиений в колонии №1 Ярославля бывший заключенный Павел Соколов по решению суда получит компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Решением Рыбинского городского суда Ярославской области удовлетворены частично исковые требования Павла Соколова, с министерства финансов в его пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей. Решение в законную силу не вступило", - сказала собеседница агентства.

В октябре 2016 года сотрудник ИК-1 Ярославля Владимир Костюк избил в колонии заключенного Соколова. Уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") было возбуждено после публикации на сайте "Новой газеты" видеозаписи с избиением Соколова. Костюк применил силу к заключенному, повалил его на пол, пытался снять с него куртку.

Заволжский суд Ярославля в феврале 2020 года назначил Костюку наказание в виде 3,5 лет условно с испытательным сроком четыре года.