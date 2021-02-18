Словацкое правительство не смогло принять решение о покупке вакцины "Спутник V"

ПРАГА, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство Словакии на состоявшемся в четверг заседании из-за позиции одной из партий не смогло принять решение о покупке для применения в республике российской вакцины против коронавируса "Спутник V", несмотря на то что на этом настаивал премьер-министр страны Игор Матович. Об этом сообщил словацкий телеканал TA3 .

Положительное решение вопроса заблокировала входящая в состав правительственной коалиции правоцентристская партия "За людей". Ее председатель и вице-премьер Словакии Вероника Ремишова заявила, что без регистрации российской вакцины Европейским агентством лекарственных средств использование "Спутник V" в республике не будет возможно.

"Мы не допустим применения вакцины, которая не прошла сертификацию в Евросоюзе", - объяснила позицию своей партии Ремишова, выступая по телеканалу TA3. В Словакию, по ее словам, в ближайшее время поступит 100 тыс. доз вакцин против коронавируса западного производства.

Между тем словаки проявляют повышенный интерес к "Спутнику V". Ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии заявила в среду, что ее члены готовы покрывать возможную разницу в цене между применяемыми в республике зарегистрированными в Евросоюзе вакцинами и российским препаратом "Спутник V".

Ассоциация, которая объединяет 11 тыс. работодателей, трудоустраивающих более 300 тыс. жителей республики с населением около 5,5 млн граждан, отметила, что эффективность российской вакцины составляет 91,6%. Это одна из крупнейших организаций Словакии. Она с начала февраля настаивает на скорейшем приобретении властями страны "Спутника V", ставя в пример Венгрию, которая начала применять препарат первой из стран - членов Евросоюза.