Салюты в честь 23 февраля пройдут в девяти городах-героях России

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подписал приказ о проведении торжественных салютов в честь Дня защитника Отечества в девяти городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Документ опубликован в газете "Красная звезда".

"Приказываю 23 февраля 2021 в 21:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с установленной нормой расхода боеприпасов", - говорится в тексте приказа.

Также в газете опубликованы поздравления главы Минобороны. "Праздник по праву является всенародным и олицетворяет собой героические страницы ратной летописи нашей страны, силу духа, доблесть и славу блестящих побед русского воинства", - говорится в тексте.

Министр пожелал всем защитникам Отечества крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя родины.