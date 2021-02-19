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В Думе предложат защитить незаконных получателей пособий по безработице от уголовных дел

По мнению инициаторов законопроекта, действующие меры ответственности "несоразмерны ущербу, который гражданин, незаконно получающий пособие по безработице, может нанести государству"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов в пятницу внесут в Госдуму законопроект, защищающий получателей пособий по безработице обманным путем от уголовного преследования. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Как отмечают разработчики документа, сейчас службы занятости обязаны передавать информацию обо всех случаях незаконного получения пособий правоохранительным органам, которые, как правило, возбуждают уголовные дела по части 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество при получении выплат"). "Имеются вопиющие случаи возбуждения уголовных дел в отношении матерей, имеющих несовершеннолетних приемных детей, поскольку при регистрации в качестве безработного они непреднамеренно не сообщили об этом", - говорится в пояснительной записке, опубликованной в Telegram-канале Нилова.

По мнению инициаторов законопроекта, действующие меры ответственности "несоразмерны ущербу, который гражданин, незаконно получающий пособие по безработице, может нанести государству". "Полагаем, что возбуждение в отношении гражданина уголовного дела по факту незаконного получения им пособия по безработице является негуманным и несправедливым шагом со стороны государства, которое обязано оказывать социальную поддержку безработным гражданам", - указывается в сопроводительных материалах.

Согласно законопроекту, при выявлении службами занятости факта получения безработным пособия обманным путем либо отсутствия у него права на данное пособие "сумма незаконно полученного пособия по безработице возмещается в добровольном либо в судебном порядке". "Принятие законопроекта позволит обеспечить возмещение сумм незаконно полученного пособия по безработице с соблюдением принципов справедливости и соразмерности, защитить граждан от возбуждения в отношении них уголовных дел", - считают парламентарии ЛДПР.

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