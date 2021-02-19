В Думе предложат защитить незаконных получателей пособий по безработице от уголовных дел

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов в пятницу внесут в Госдуму законопроект, защищающий получателей пособий по безработице обманным путем от уголовного преследования. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Как отмечают разработчики документа, сейчас службы занятости обязаны передавать информацию обо всех случаях незаконного получения пособий правоохранительным органам, которые, как правило, возбуждают уголовные дела по части 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество при получении выплат"). "Имеются вопиющие случаи возбуждения уголовных дел в отношении матерей, имеющих несовершеннолетних приемных детей, поскольку при регистрации в качестве безработного они непреднамеренно не сообщили об этом", - говорится в пояснительной записке, опубликованной в Telegram-канале Нилова.

По мнению инициаторов законопроекта, действующие меры ответственности "несоразмерны ущербу, который гражданин, незаконно получающий пособие по безработице, может нанести государству". "Полагаем, что возбуждение в отношении гражданина уголовного дела по факту незаконного получения им пособия по безработице является негуманным и несправедливым шагом со стороны государства, которое обязано оказывать социальную поддержку безработным гражданам", - указывается в сопроводительных материалах.

Согласно законопроекту, при выявлении службами занятости факта получения безработным пособия обманным путем либо отсутствия у него права на данное пособие "сумма незаконно полученного пособия по безработице возмещается в добровольном либо в судебном порядке". "Принятие законопроекта позволит обеспечить возмещение сумм незаконно полученного пособия по безработице с соблюдением принципов справедливости и соразмерности, защитить граждан от возбуждения в отношении них уголовных дел", - считают парламентарии ЛДПР.