В Хорватии могут к 1 марта смягчить меры, введенные из-за коронавируса

ЗАГРЕБ, 19 февраля. /ТАСС/. Некоторые ограничительные меры, введенные в Хорватии из-за распространения новой коронавирусной инфекции, могут быть дополнительно сняты с начала марта при условии сохранения положительной тенденции в развитии эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил в четверг на заседании национального правительства премьер-министр Андрей Пленкович.

"Правительство продолжит изучать [эпидемиологическую] ситуацию, и если она продолжит развиваться в хорошем направлении, то возможно дальнейшее послабление отдельных противоэпидемических мер уже с 1 марта", - отметил Пленкович.

При этом глава хорватского кабмина обратил внимание, что в Хорватии в среднем зафиксировано 75 случаев заражения коронавирусом нового типа на 100 тыс. жителей. По этому показателю страна сразу после Дании и Финляндии занимает третью строчку в целом по ЕС.

В больницах в настоящее время находятся 829 пациентов с коронавирусом, из которых 74 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано 238 866 заболевших, 231 176 человек выздоровели, 5 399 инфицированных умерли, тестирование прошли 1 288 429 жителей.

На фоне некоторого улучшения эпидемиологической ситуации в Хорватии власти страны с 15 февраля сняли действовавшие с 28 ноября прошлого года ограничения на деятельность фитнес-клубов, тренажерных залов, курсов иностранных языков, детских секций, а также казино, букмекерских контор и клубов игровых автоматов. Всем ресторанам и кафе позволили начать торговлю напитками навынос. В то же время жителям страны предписывается продолжать носить защитные маски в транспорте и во всех закрытых помещениях, а проведение массовых мероприятий по-прежнему запрещено.