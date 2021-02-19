{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Хорватии могут к 1 марта смягчить меры, введенные из-за коронавируса

Глава хорватского кабмина обратил внимание, что в стране в среднем зафиксировано 75 случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. жителей

ЗАГРЕБ, 19 февраля. /ТАСС/. Некоторые ограничительные меры, введенные в Хорватии из-за распространения новой коронавирусной инфекции, могут быть дополнительно сняты с начала марта при условии сохранения положительной тенденции в развитии эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил в четверг на заседании национального правительства премьер-министр Андрей Пленкович.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Правительство продолжит изучать [эпидемиологическую] ситуацию, и если она продолжит развиваться в хорошем направлении, то возможно дальнейшее послабление отдельных противоэпидемических мер уже с 1 марта", - отметил Пленкович.

При этом глава хорватского кабмина обратил внимание, что в Хорватии в среднем зафиксировано 75 случаев заражения коронавирусом нового типа на 100 тыс. жителей. По этому показателю страна сразу после Дании и Финляндии занимает третью строчку в целом по ЕС.

В больницах в настоящее время находятся 829 пациентов с коронавирусом, из которых 74 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано 238 866 заболевших, 231 176 человек выздоровели, 5 399 инфицированных умерли, тестирование прошли 1 288 429 жителей.

На фоне некоторого улучшения эпидемиологической ситуации в Хорватии власти страны с 15 февраля сняли действовавшие с 28 ноября прошлого года ограничения на деятельность фитнес-клубов, тренажерных залов, курсов иностранных языков, детских секций, а также казино, букмекерских контор и клубов игровых автоматов. Всем ресторанам и кафе позволили начать торговлю напитками навынос. В то же время жителям страны предписывается продолжать носить защитные маски в транспорте и во всех закрытых помещениях, а проведение массовых мероприятий по-прежнему запрещено.

Теги
ХорватияПандемия COVID-19
В Думе предложат защитить незаконных получателей пособий по безработице от уголовных дел
По мнению инициаторов законопроекта, действующие меры ответственности "несоразмерны ущербу, который гражданин, незаконно получающий пособие по безработице, может нанести государству"
Читать полностью