В западных областях Украины усилят карантин из-за вспышки СОVID-19

"На заседании рассматривали вопрос о ситуации с СОVID-19 в западных регионах: Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях, где зафиксирован рост заболеваемости", - говорится в сообщении. По итогам заседания, сообщили в правительстве, "принято решение усилить карантин и контроль за его соблюдением, а также повысить способность медицинской системы принимать большее количество больных" в этих регионах. "Рекомендовано на местном уровне в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней" принимать решения об ограничении на отдельных территориях, где были зафиксированы вспышки заболевания, посещения учебных заведений, работы заведений питания и отдыха, осуществлять контроль въезда/выезда из населенных пунктов и так далее", - уточнили в пресс-службе кабинета министров.

Ранее в правительстве сообщили о новой вспышке COVID-19 в Ивано-Франковской области. Из-за этого в регионе впервые открывают временный госпиталь для заразившихся. По словам депутата Верховной рады от "Слуги народа" и главы медкомитета парламента Михаила Радуцкого, в Ивано-Франковской области развернут 600 дополнительных коек, а временный госпиталь будет включать 250 мест. Радуцкий отметил, что за минувшие сутки в области число заболевших увеличилось на 30%, а за месяц - в четыре раза. Кроме того, по словам депутата, многие больницы для заразившихся заполнены на 90%, некоторые - на 100%.

Медики на Украине за прошедшие сутки выявили 6 237 новых случаев инфицирования, что на 45,5% больше показателя предыдущего дня, когда зафиксировали 4 286 заразившихся. Общее число случаев, выявленных на Украине за время эпидемии, достигло 1 287 141, выздоровели 1 134 120 человек, умерли от осложнений - 24 852.

В стране до 30 апреля действует режим чрезвычайной ситуации, а также общий карантин. С 24 февраля возобновляется так называемый адаптивный карантин: регионы государства будут условно поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Вакцинация населения на Украине еще не началась.