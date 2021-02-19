В работе Facebook произошел сбой

ТАСС, 19 февраля. Пользователи из нескольких стран мира отмечают проблемы в работе приложения Facebook. Информация об этом появилась на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки функционирования социальной сети стали наблюдаться в четверг после 20:27 по времени восточного побережья (04:27 пятницы мск).

Большая часть жалоб от пользователей поступает с территории США, Великобритании, Германии и Австралии. О сбоях в России не сообщается.

По данным сервиса Downdetector, у 52% пользователей приложение не работает, 32% не могут войти в мессенджер, а еще примерно у 14% не работает лента новостей.