Глава муниципалитета в ЕАО покинул пост после крупной аварии в системе ЖКХ

ТАСС, 19 февраля. Глава Теплоозерского городского поселения на юге Еврейской автономной области (ЕАО) покинул пост после крупной аварии на водопроводе. Решение о сложении полномочий Алексея Скоробогатова приняли депутаты, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Сегодня депутаты Теплоозерского городского поселения приняли единогласное решение о сложении полномочий главы Теплоозерского городского поселения Анатолия Скоробогатова", - говорится в сообщении.

Губернатор автономии Ростислав Гольдштейн 17 февраля, во время совещания по вопросам ЖКХ в Облученском районе, предложил главе Теплоозерска написать заявление об уходе. Тогда же Гольдштейн поручил руководителю областного исполкома "Единой России" Антону Акимову встретиться с местными депутатами, чтобы они дали оценку эффективности работы главы Теплоозерска.

Вопрос об эффективности работы главы Теплоозерска возник после того, как в поселении перемерз водопровод и жители 37 домов остались без холодного водоснабжения. Аварию несколько дней скрывали даже от районной администрации, ремонтные работы не проводились. Поломку устранили 4 февраля. Прокуратура Облученского района начала проверку по факту продолжительного отсутствия воды в жилых домах.