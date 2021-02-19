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Глава муниципалитета в ЕАО покинул пост после крупной аварии в системе ЖКХ

Решение о сложении полномочий Алексея Скоробогатова единогласно приняли депутаты Теплоозерского городского поселения

ТАСС, 19 февраля. Глава Теплоозерского городского поселения на юге Еврейской автономной области (ЕАО) покинул пост после крупной аварии на водопроводе. Решение о сложении полномочий Алексея Скоробогатова приняли депутаты, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Сегодня депутаты Теплоозерского городского поселения приняли единогласное решение о сложении полномочий главы Теплоозерского городского поселения Анатолия Скоробогатова", - говорится в сообщении.

Губернатор автономии Ростислав Гольдштейн 17 февраля, во время совещания по вопросам ЖКХ в Облученском районе, предложил главе Теплоозерска написать заявление об уходе. Тогда же Гольдштейн поручил руководителю областного исполкома "Единой России" Антону Акимову встретиться с местными депутатами, чтобы они дали оценку эффективности работы главы Теплоозерска.

Вопрос об эффективности работы главы Теплоозерска возник после того, как в поселении перемерз водопровод и жители 37 домов остались без холодного водоснабжения. Аварию несколько дней скрывали даже от районной администрации, ремонтные работы не проводились. Поломку устранили 4 февраля. Прокуратура Облученского района начала проверку по факту продолжительного отсутствия воды в жилых домах.

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РоссияЕврейская автономная область
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