Опрос: Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг зарплатных ожиданий россиян

МОСКВА, 19 февраля./ТАСС/. Москва и Санкт-Петербург стали городами с самыми высокими зарплатными ожиданиями по вакансиям. Специалисты сферы IT, СМИ и финансов претендуют на зарплаты от 79 до 126 тыс. рублей в этих городах, следует из результатов опроса сервиса Работа.ру, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно данным, 86% опрошенных считает городом, в котором можно получать высокую зарплату по специальности, Москву, 29% - Санкт-Петербург, по 7% - Новосибирск и Екатеринбург, по 6% - Казань и Сочи. При этом Москва не всегда оказывается абсолютным лидером по зарплате в некоторых сферах.

Специалисты IT-сферы претендуют на зарплату 126 тыс. рублей в среднем в Москве, 122 тыс. рублей в Санкт-Петербурге, 116 тыс. рублей в Казани и 115 тыс. рублей в Нижнем Новгороде.

Специалисты сферы маркетинга и СМИ рассчитывают получать в среднем 123 тыс. рублей в Москве, 115 тыс. рулей в Краснодаре, 100 тыс. рублей в Казани, 79 тыс. рублей в Санкт-Петербурге.

Сотрудники банковской сферы и области финансов ждут зарплаты до 110 тыс. рублей в среднем в Новосибирске, 104 тыс. рублей в Екатеринбурге, 101 тыс. рублей в Москве, 95 тыс. рублей в Санкт-Петербурге.

Опрос проводился в феврале 2021 года среди 4 тыс. россиян старше 18 лет во всех округах России.