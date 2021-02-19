В пробах воздуха в школе Благовещенска, где дети потеряли сознание, не выявили отклонений

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области получили результаты вторых проб воздуха в школе Благовещенска, в которой в среду трое детей потеряли сознание. По результатам исследований, отклонений от гигиенических нормативов в составе воздуха нет, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

ЧП в гимназии произошло в среду во время мероприятия в актовом зале: почти в одно время трое детей потеряли сознание. Им была оказана медпомощь. После обследования в больнице дети в удовлетворительном состоянии были отправлены домой.

"По факту возможного отравления троих детей начальной школы МАОУ "Гимназия № 1 города Благовещенска"... организован выезд на место, проведен осмотр помещений, в период с 17.02 по 19.09.2021 взяты пробы воздуха закрытых помещений. Отклонений от гигиенических нормативов не выявлено", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователями организована доследственная проверка, в ходе которой предварительно выяснилось, что дети могли потерять сознание после того, как в помещении было распылено средство для самообороны.